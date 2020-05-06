İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cenazeye katıldı, 6 kişiye virüs bulaştırdı

Cenazeye katıldı, 6 kişiye virüs bulaştırdı
Cenazeye katıldı, 6 kişiye virüs bulaştırdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İstanbul'dan cenazeye katılan bir kişi, 6 kişiye korona virüs bulaştırdı. Köye giriş çıkışlar jandarma kontrolüne alındı. Köy sakinlerinin evden çıkmaması istendi.

İddiaya göre olay ilçeye bağlı Ramazanoğlu köyü Bodurlar Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine cenaze töreni düzenlendi. İstanbul'dan cenazeye katılan bir kişi virüsü 6 kişiye bulaştırdı. Cenazeye katılan kişilerden 6'sı rahatsızlanınca olay sağlık ekiplerine bildirildi. Hastalanan 6 kişiden 3'ünün Bartın'da yaşadığı öğrenildi. Bunun üzerine Zonguldak ve Bartın Valilikleri ortaklaşa tedbir çalışması başlattı. Sağlık ekiplerinin köye gelerek filyasyon çalışması başlatması üzerine köy sakinlerinin evden çıkmaması istendi. Öte yandan hastaneye kaldırılan 6 kişinin tedavileri ve köydeki sıkı tedbirler sürüyor.

Gülcan Çolak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.