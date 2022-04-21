İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cenazeyi defin yeri anlaşmazlığında cenaze aracı kurşunlandı

Cenazeyi defin yeri anlaşmazlığında cenaze aracı kurşunlandı
Cenazeyi defin yeri anlaşmazlığında cenaze aracı kurşunlandı

Ordu’nun Kumru ilçesinde cenaze defin yeri konusunda anlaşamayan iki taraftan biri cenaze aracını kurşunladı.

İstanbul'da vefat eden Melek D.'nin cenazesi akşam saatlerinde Kumru Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sırada Melek D.'nin kardeşi Sait Z., ablasının Konaklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilmesini istedi. Fakat Melek D.'nin eşi olan eniştesi Hasbi D., eşinin Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedilmesinde ısrar etti. İki taraf arasında hastane önünde başlayan anlaşmazlık komşuların araya girmesiyle yatıştırıldı.

Sabah cenaze namazı için Erikçeli Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisine götürülmek için yola cenaze aracının önünü kesen S.Z., aracı kurşun yağmuruna tuttu. Cenaze aracında ön bölümde şoför dahil 3 kişi ise yara almadan kurtuldu. S.Z. Kumru Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından Melek D'nin cenazesi Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

 

Metin Akyürek
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.