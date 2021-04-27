Cenevre'de 5+BM Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinin yapılacağı Cenevre'ye gelmişti. Çavuşoğlu ve Tatar ile beraberindeki heyet, konferans öncesi Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron'la görüşmüştü. Konferans, Cumhurbaşkanı Tatar ile BM Genel Sekreteri Gutteres'in ikili görüşmesi ile başlamış, InterContinental Hotel'de yapılan ikili görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü. Gutteres, Tatar'ın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmiş. Görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürmüştü. Guterres, gayriresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve GKRY Lideri Anastasiadis katıldı.

Tatar, Guterres'e aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde edilemeyeceğini belirtti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol Tatar ve Guterres arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti. Doğruyol, “Cumhurbaşkanımız, Guterres'in 'bu sefer farklı olmak zorundadır' görüşüyle hemfikir olduğunu belirtti. 'Aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde edilemeyeceğine' vurgu yapan Cumhurbaşkanımız, uzun yıllardır görüşülen ve bir sonuç alınamayan federal zemindeki müzakerelerin, Kıbrıslı Türkler aleyhine kurgulanan ve 'kabul edilemez' görülen statükoyu devam ettirmekten başka bir amaca hizmet etmediğini de dile getirdi” dedi.

Doğruyol, “Tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olan görüşmede, Cumhurbaşkanımız yeni bir sayfa açarak, ilk kez, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki pozisyonunu dile getirerek kayda geçirmiş oldu" ifadelerini kullandı.