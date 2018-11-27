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Çengel boynuzlu dağ keçisinin drone ile imtihanı

Çengel boynuzlu dağ keçisinin drone ile imtihanı
Çengel boynuzlu dağ keçisinin drone ile imtihanı

Erzurum’da karla kaplı dağın yamaçlarında yalnız başına dolaşan çengel boynuzlu dağ keçisi drone ile görüntülendi. Drone gören çengel boynuzlu dağ keçisi şaşkınlık içerisinde bir aşağı bir yukarı kaçtı.

Çengel boynuzlu dağ keçisinin drone ile imtihanı - Tıkla İzle

Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi ekiplerince İspir ilçesinde bulunan Verçenik Dağı'nda çengel boynuzlu dağ keçisi envanter çalışması yapıldı. Yaban hayatı geliştirme sahasında karla kaplı dağın yamacında tek başına dolaşan çengel boynuzlu dağ keçisi, Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi Teknikeri M. Mustafa Topaloğlu tarafından drone ile takibe alınarak görüntülendi. 

Havadaki droneyi gören çengel boynuzlu dağ keçisi şaşkınlık içerisinde aşağı yukarı kaçıştı, bazen de olduğu yerde sabit durarak adeta poz verdi. 

Çengel boynuzlu dağ keçisinin drone ile imtihanı güzel görüntü oluşturdu.  

Ahmet Akbuğa

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