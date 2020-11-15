Çengelköy'de Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı

Üsküdar'da Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın denizden ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının camide olduğunu zannederek sinir krizi geçirdi.

Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde bulunan Tarihi Vaniköy Camii'nde saat 13.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar İstanbul'un diğer ilçelerinden de görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına karadan ve denizden müdahale edildi.

Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan 5 itfaiye aracı ve ekibiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cami imamı sinir krizi geçirdi

Öte yandan, caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının içeride olduğunu sanıp sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren şahsa ambulansta müdahale etti.

Valilik'ten açıklama: “Kontrol altına alındı”

İstanbul Valiliğinden, Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yapılan basın açıklamasında, denizden ve karadan müdahale edilerek yangının kontrol altına alındığı ve çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camii'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Vaniköy'de yanan tarihi cami havadan görüntülendi

Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yanan tarihi cami havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camii'nin çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün camiyi sardı. Alevler içerisinde kalan camiye itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev alev yanan cami havadan da drone ile görüntülendi.

Gamze Erdemir - Cem Güney Kılıç - Halit Arslan - Muharrem Çam