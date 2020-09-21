Cengiz Enerji'den Özbekistan'da 150 milyon dolarlık yatırım

Yılda yaklaşık 60 milyar metreküp doğalgaz üretimi ile dikkat çeken Özbekistan'da, Cengiz Enerji tarafından doğalgaz kombine çevrim santrali kurulacak. Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri (JSC) ve Cengiz Enerji arasında yapılan ‘Yatırım Anlaşması'na göre santral Taşkent'te kurulacak ve 240 megavat kapasitesine sahip olacak. Doğalgaz, Özbekistan'ın tedarik şirketi Uztransgaz tarafından temin edilirken santralin teslim süresi 12 ay olacak ve Cengiz Enerji tarafından 25 yıl süre ile işletilecek. Yılda yaklaşık 2 milyar kilovat saat elektrik üretecek olan santral Özbekistan'da enerjide kaynak çeşitliliği oluşturacağı gibi 120 bin hanenin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak.

Özbekistan'a ilk yatırım

Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, 150 milyon dolar yatırım ile Özbekistan'a kurulacak doğalgaz kombine çevrim santrali ile bölgede bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti. Cengiz sözlerine şöyle devam etti: “Cengiz Holding olarak enerjiden maden işletmeciliğine, alt yapı ve üst yapı inşaatlarına kadar dünya üzerinde birçok projeye imza attık. Son dönemde özellikle elde ettiğimiz bilgi birikimi ve deneyim ile global pazarda rekabete girerek birçok projeyi zamanında teslim ettiğimiz gibi birçok yeni proje de aldık. Son olarak yurt dışına açılma stratejimiz çerçevesinde Özbekistan'a doğalgaz kombine çevrim santrali kurmak için yatırım anlaşması imzaladık. Bu bizim Özbekistan'da yapacağımız ilk iş olacak. Bundan sonrada maden, inşaat ve enerji alanlarındaki projeleri de değerlendirmek istiyoruz. Özbekistan'ı bölgenin merkezi olarak görüyoruz ve aynı coğrafyadaki komşu ülkelerde de yatırım fırsatlarını takip edeceğiz''.

Deneyim öne çıktı

Türkiye'de elde edilen deneyime vurgu yaparak elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde Özbekistan'daki projeyi üstlenme hakkını elde ettiklerini belirten Cengiz, “Türkiye'de de çok sayıda çevrim santrali kurduk ve işletiyoruz. Elde ettiğimiz bilgi birikimi ve deneyim bu projede öne çıkmamıza neden oldu. Tecrübemiz ile Özbek halkının verimli enerji ihtiyacını yüksek standartlarla karşılayacağız. Verimli ünitelerimiz sayesinde Özbekistan'ın enerji ihtiyacına düşük maliyetlerle katkı sağlayacağız. Yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarımız sayesinde; yük taleplerine ve şebeke dalgalanmalarına çok hızlı cevap verebileceğiz. Böylece Özbekistan'ın şebeke arz güvenliğine destek olunacağı gibi ülkeye teknoloji, eğitimli personel ve bilgi akışı da sağlanmış olacak'' şeklinde konuştu.