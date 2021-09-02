İhlas Haber Ajansı

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Cengiz Holding'den afet bölgelerine yardım

Cengiz Holding'den afet bölgelerine yardım
Cengiz Holding'den afet bölgelerine yardım

Cengiz Holding, yangın ve selden etkilenen bölgelere yardım gönderiyor.

Afet bölgelerine yardımlar artıyor. Cengiz Holding, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin başında gelen Antalya ve Muğla'daki hasar görmüş 50 hanenin beyaz eşya ihtiyacını karşılayacak. İhtiyaç sahiplerine teslim edilecek eşyalar arasında 50'şer adet buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve solo fırın bulunuyor.

Holding ayrıca yangın ve sel afetlerinde yaralanan hayvanların tedavileri için önemli çalışmalar yürüten Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) hayvanların rehabilitasyon merkezlerine taşınmaları için ihtiyaç duyulabilecek bir pikap araç bağışında bulunulduğunu açıkladı.

Daha önce yangınla mücadeleye destek için sahada hizmet veren ekiplerin kullanabilmesi amacıyla ekipman desteğinde bulunan ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 5 milyon dolar tutarında bağış yapan Cengiz Holding'in yangından etkilenmiş bölgelere desteği devam edecek.

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