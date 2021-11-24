Cengiz Kurtoğlu iş insanına bıçakla saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

Olay, Sarıyer İstinye'de bulunan bir restoranda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İş insanı Mustafa Can bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye'de bulunan restorana gitti. Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can'a servis bıçağıyla saldırdı. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.

Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı

Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu'nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay'a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi.

Cengiz Kurtoğlu ile iş insanı arasındaki tartışma kamerada

Sarıyer'de Cengiz Kurtoğlu ile iş insanı arasındaki kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, masada oturdukları sırada tartışma yaşandığı ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı ve ünlü sanatçının güçlükle sakinleştirildiği görülüyor.

Hasan Zahid Ezim - Doğan Can Cesur