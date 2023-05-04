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Cengiz Kurtoğlu konserinde jeneratör kaynaklı yangın çıktı

Cengiz Kurtoğlu konserinde jeneratör kaynaklı yangın çıktı
Cengiz Kurtoğlu konserinde jeneratör kaynaklı yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu tırdaki jeneratör yandı. Çıkan yoğun dumanlar nedeniyle Kurtoğlu sahneden inerken, Bakan Nureddin Nebati de bölgeden uzaklaştırıldı.

Cengiz Kurtoğlu konserinde jeneratör kaynaklı yangın çıktı - Tıkla İzle

AK Parti Teşkilatı tarafından Tarsus ilçesinde Cengiz Kurtoğlu konseri düzenlendi. Konser sırasında teknik malzemelerin bulunduğu tırda jeneratör kaynaklı yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinden uzaklaştırıldı. Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı.

Ersoy Yalçın

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