Cengiz Sezici'ye memleketi Adana'da son veda

Nefes darlığı problemi sebebiyle 3 Ağustos Cumartesi günü hastaneye kaldırılan Türk sinema ve tiyatrosunun emektar oyuncusu Cengiz Sezici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

69 yaşındaki usta oyuncu Sezici için bugün de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Sezici'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, sahneye kondu. Burada konuşma yapan usta oyuncu Nur Sürer, “1984'te Cengiz'le bir çalışmamız olmuştu. Filmin kaba kopyası seyredilirken, Cengiz ön tarafta Yaşar Kemal'le oturuyor. Yaşar Kemal filmi çok beğendi ve Cengiz'e ‘Bu kadar iyi olduğuna göre o da Adanalı herhalde' dedi. Ben de ‘Öyle hissettiyseniz, Adanalıyım' dedim. Çünkü ben sinemaya Menderes Samancılar ve Cengo ile Karataş'ta başladım” dedi. Sürer bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Duygulandığı için konuşmakta zorluk çeken sanatçı Sürer, “Biz bu ülkenin iyi evlatlarıyız. Kardeşimiz de kendi toprağına geldi, ona iyi bakın. Bugün çok üzgünüm. Menderes'le olduğu gibi Cengiz'le çok çalıştım. Karı-koca oynardık, çok didişirdik. Ben şimdi kime takılacağım? Onun kokusunu, kavgalı hallerimizi hayatımın sonuna kadar özleyeceğim. Güle güle Cengo” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Usta oyuncu Menderes Samancılar ise “Konuşmaktan ve ağlamaktan yorulduk. Cengiz'le en çok çalışanlardan biri benim. Sanırım 23 film ve epey dizi çektik birlikte. Cengiz'in içerisinde her şey vardı. O bir usta aktör olduğu kadar asil bir Adanalıydı, bunu unutmayın” diyerek gözyaşı döktü.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise Cengiz Sezici'ye rahmet dileyip, yakınlarına da başsağlığı dileyerek, “Adana, sadece tarımı, ticareti sanayisiyle değil aynı zamanda edebiyatıyla, kültürüyle ve sanatıyla Türkiye'ye örnek olmuş, çok zengin bir şehirdir. Bugün ne kadar üzülsek az. Cengiz ağabey gittikten sonra bu salonda seyirciyle selamlaştığı bu sahnede çok fazla anısı kaldı. Çok değerli bir sanatçı ağabeyimizi kaybettik. Nur içinde yatsın, toprağı bol olsun” diye konuştu.

Tören esnasında Sezici'nin yakınları ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Sanatçı dostlarının ve protokol konuşmalarının ardından Sezici, törene katılanlar tarafından ayakta alkışlanarak uğurlandı. Düzenlenen törenin ardından Sezici'nin naaşı defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, sanatçı ve oyuncular Caner Cindoruk, Emre Karayel ile Sezici'nin çok sayıda seveni ve yakınları katıldı.

Cengiz Sezici kimdir?

1950 yılında Adana'da dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, 1971 yılında tiyatroya başladı. 1978'de sinemaya başlayan ve birçok film ve dizide de oynayan sanatçı, 1996 yılında Kadir Sözen'in yazıp yönettiği Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu seçildi.

Rüşan Anıl Atar - Serhat Dumandağ