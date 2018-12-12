Cengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda geçtiğimiz hafta üst tura çıkmayı garantileyen Roma, Çekya ekibi Victoria Plzen'in Doosan Arena'da konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısında eşitlik bozulmadı. İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi Jan Kovarik'in golüyle 1-0 öne geçti. 5 dakika sonra Roma'da sahneye çıkan Cengiz Ünder attığı şık golle eşitliği sağladı. 72. dakikada Tomas Chory'un fileleri havalandırmasıyla Plzen yeniden öne geçti. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca, mücadeleyi 2-1 kazanan Çekya ekibi adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

CSKA Moskova'dan farklı veda

Grupta oynanan diğer maçta ise CSKA Moskova, deplasmanda İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Rus ekibi, averajla son sırada yer alarak Avrupa'ya veda eden takım oldu.