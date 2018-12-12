İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi

Cengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi
Cengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son haftasında Roma, deplasmanda Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup olurken, İtalyan ekibinin tek golünü milli oyuncu Cengiz Ünder kaydetti.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda geçtiğimiz hafta üst tura çıkmayı garantileyen Roma, Çekya ekibi Victoria Plzen'in Doosan Arena'da konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısında eşitlik bozulmadı. İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi Jan Kovarik'in golüyle 1-0 öne geçti. 5 dakika sonra Roma'da sahneye çıkan Cengiz Ünder attığı şık golle eşitliği sağladı. 72. dakikada Tomas Chory'un fileleri havalandırmasıyla Plzen yeniden öne geçti. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca, mücadeleyi 2-1 kazanan Çekya ekibi adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

CSKA Moskova'dan farklı veda 

Grupta oynanan diğer maçta ise CSKA Moskova, deplasmanda İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Rus ekibi, averajla son sırada yer alarak Avrupa'ya veda eden takım oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.