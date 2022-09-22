Cenk Çelik'i vuran zanlı yakalandı

Polis ekipleri, ilk olarak olayın yaşandığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Zanlının kaçış güzergahı üzerinde çalışma yapan ekipler, önce şüpheliye ait bir şapkayı daha sonra da pantolonu buldu.

Yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirdiği görülen zanlının pantolonunun cebinde kaldığı otelin kartı bulundu. Otelde kaldığı odada inceleme yapan polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şahsın 19 yaşındaki Özgür B. olduğu, şüphelinin geçtiğimiz Ağustos ayında Adana'da bir cinayet olayına karıştığı ve bu sebeple aranmasının olduğu belirlendi.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz



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