İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cenk Tosun, Beşiktaş'a dubleyle döndü

Cenk Tosun, Beşiktaş'a dubleyle döndü
Cenk Tosun, Beşiktaş'a dubleyle döndü

Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, ligde forma giydiği ilk maçta fileleri 2 kez havalandırdı ve tam 1156 gün sonra Süper Lig’de gol attı.

Beşiktaş'ın ara transferde Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Cenk Tosun, Süper Lig'e dubleyle döndü. Gençlerbirliği deplasmanında 62. dakikada Vincent Aboubakar'ın yerine dahil olan ve oyuna girer girmez pozisyon bulan yıldız futbolcu, dakikalar 89'u gösterdiğinde golle buluştu. Dorukhan'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan ‘Tosun Paşa', net bir vuruş yaparak kalecinin solundan topu filelerle buluşturarak skoru 2-0'a getirdi.

Cenk uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıktı ve dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Josef'in asistinde farkı 3'e çıkarırken Süper Lig'e de duble yaparak geri döndü. Süper Lig'de en son 17 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı maçta fileleri havalandıran Cenk Tosun, tam 1156 gün aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşamış oldu.

Bozhan Memiş - Yunus Emre Kartal

 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.