Cenk Tosun İstanbul'da! 'Yuvama, evime döndüm'

Beşiktaş'ın Everton'dan kadrosuna kattığı eski yıldızı Cenk Tosun, İstanbul'a geldi. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız golcü, pasaport işlemlerinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Cenk Tosun, “Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın ayrısını yaşıyorum şu anda. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen Cenk, “Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve onlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın her zaman sahada yüzde 100'ümü vereceğimin sözünü veriyorum” açıklamasını yaptı. Cenk daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

