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Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi

Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi
Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup etmesinin ardından galibiyetin mimarlarından Cenk Tosun ile Necip Uysal tesislerde taraftara üçlü çektirdi.

Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi - Tıkla İzle

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbi galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Ezeli rakibini 4-2 mağlup eden siyah-beyazlıları Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük bir taraftar topluluğu karşıladı. Tarihi zaferin coşkusunu taraftarlarıyla yaşayan Beşiktaş'ta 2 gol atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun ile Necip Uysal taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar da tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

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