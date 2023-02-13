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Cenk Tosun'dan küçük Cavit'e forma sözü

Cenk Tosun'dan küçük Cavit'e forma sözü
Cenk Tosun'dan küçük Cavit'e forma sözü

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, depremde enkazdan çıkan küçük Cavit'in çağrısında cevap verdi ve istediği Beşiktaş formasını ulaştıracağını söyledi.

Cenk Tosun'dan küçük Cavit'e forma sözü - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'dan geldi. Enkazdan çıkan küçük Cavit'in çağrısına cevap veren Tosun, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Cenk abinden sana sevgi dolu selamlar. Videonu gördüm. En kısa zamanda sana formanı ulaştıracağım kardeşim. Eski gücüne geri döndüğünde de Vodafone Park'ta seni ağırlamaktan mutluluk duyarız. Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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