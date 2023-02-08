Cenk Tosun'dan yardım çalışmalarına destek

Beşiktaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Cenk Tosun da katıldı. Tosun, Vodafone Park'taki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu



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