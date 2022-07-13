Cennet bahçesinde randevulu sistem

Suudi Arabistan tarafından hac ve ziyaretlere ilişkin yapılan düzenlemeler salgın sonrası dönemde de dikkat çekiyor. Hac ibadetlerini yerine getirerek Mekke'den ayrılan hacılar, Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) kabrini ziyaret ederken büyük bir heyecan ile Peygamber Efendimizi(sallallahu aleyhi ve sellem) ziyarete giden hacılar, Hadis-i Şerif ile cennetten bir bahçe kabul edilen cennet bahçesinde namaz kılıp dua etmek istiyor.

Suudi Arabistan'ın salgının sonrası aldığı önlemler çerçevesinde, Hadis-i Şerif ile önemi ifade edilen Ravza-i Mutahhara'ya (cennet bahçesine) randevusuz girmek mümkün değil. Hacılar, daha önce sıkışık bir şekilde sıra bekleyerek yaptıkları Ravza-i Mutahhara ziyaretlerini artık geldikleri kafileye verilen randevu sistemi ile düzenli olarak yapıyor.

Otel yetkilileri, ziyaret için dijital ortamda hacıların isimlerini tek tek girerek randevu alıyor. Randevuya uygun olarak gelen hacılar yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin ardından mescide alınıyor. Hacıların Cennet bahçesinde yaklaşık 20 dakika ibadet etmelerine müsaade ediliyor. Bab-ü Selam kapısından girip Peygamber Efendimizi de(sallallahu aleyhi ve sellem) selamlamak yine bahçede oluşturulan kulvarlardan girmek ile mümkün olabiliyor.

İkinci kez girilmiyor

Randevulu sistemde ismi tek tek girilen hacı adaylarının ikinci bir ziyaretine izin verilmiyor. Her bir hacı adayı için yalnızca bir kez izin girilen sistemde, ikinci randevu otomatik olarak reddediliyor. Cennet bahçesine bir kez daha girmek isteyenler bu uygulama ile ikinci bir kez içeri girilmiyor. Yetkililer, Türk Bakanlar ve siyasetçilerin de ikinci kez girişine izin vermedi.

Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi, Kabe'den sonra yer yüzündeki mescitlerin en faziletlisi kabul ediliyor. Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) kabri ile hutbe irad ettikleri minberi arasındaki alana tertemiz bahçe anlamına gelen Ravza-i Mutahhara deniliyor.

Efendimizin Hadis-i Şeriflerinde, “Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim havzımın üzerindedir ve minberimin ayakları cennet üzerindedir” ifadeleri bu alandaki ibadetlerin çok kıymetli olduğunu gösteriyor. Buna göre, burada bilinçli bir şekilde bulunan, namaz kılan veya başka bir ibadette bulunan, yaptığı şeyleri Cennet bahçelerinden birinde yapmış gibidir. Ravza-ı Mutahhara'nın, nasıl bir cennet bahçesi olduğu konusunda çeşitli yorumlar yapıldı. İmam Malik gibi bazı alimler, “Bu bahçe gerçek bir cennet bahçesidir ve ahirette cennete nakledilecektir” demişlerdir.

İrfan Altıkardeş - Süleyman Aydın

