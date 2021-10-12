Centric Software 500 PLM projesini kutluyor

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) pazarında faaliyet gösteren Centric Software, 150'den fazlası pandemi sonrası olmak üzere, Centric PLM'i seçen 500 müşteriyle ortaklığını kutluyor.

Centric Software Başkanı ve CEO'su Chris Groves, "500. PLM projesini kutlamaktan ve büyümekten gurur duyuyoruz” diyerek, “On yıldan uzun süredir bizimle çalışan ve bize ilham veren müşterilerimizden, Callaway gibi daha yeni ortaklarımıza kadar her müşterimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Müşterilerimizin bize duyduğu güven, bizim inovasyon, endüstri uzmanlığı ve en iyi uygulamaların sınırlarını zorlamaya devam etmemize neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Groves, "Bu kadar yenilikçi ve pazar lideri ortakla, bu heyecan verici yolculukta olmaktan gerçekten onur duyuyoruz” diye konuştu.