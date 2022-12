Cep telefonlarınıza bu mesaj geldiyse dikkat!

Dolandırıcıların gönderdiği e-devlet yazılı mesajdan dolayı vatandaşlar tarafından çok sayıda şikayet aldığını belirten Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, bu gibi mesajlara karşı dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların hiç boş durmadığını söyleyen Sabırlı; "Her an, her dakika değişik yöntemler bularak biz tüketicileri yanıltıp bizleri dolandırmanın yollarını ve yöntemlerini buluyorlar. Verdikleri linklere girmemizi sağlayarak bizlere ait olan bilgilerimize ulaşıyorlar ve hesaplarımızı boşaltıyorlar" dedi.

Soner Çelik

