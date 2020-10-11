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Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde bir cep telefonu mağazasında tamir edilen cep telefonunun bataryası patladı.

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı - Tıkla İzle

Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde bir cep telefonu mağazasında tamir edilen cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken iş yeri sahibi hafif yaralandı. Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yeri sahibinin bir cep telefonu tamiri yaptığı sırada bataryanın bir anda patladığı ve yangın çıktığı görülüyor. Daha sonra iş yeri sahibi çıkan yangına ayağı ile müdahale ederek alevleri söndürüyor.

Hamad Alnajjar

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