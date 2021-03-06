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Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde cep telefonunu tamire getiren kişinin telefon bataryası bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya anbean yansıdı.

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı - Tıkla İzle

Antakya ilçesinde bir müşteri cep telefonunun bataryasını değiştirmek üzere cep telefonu tamiri yapan Paşa Kuyucu'ya bıraktı. Telefonunun bataryasının şişmiş olduğunu ve değiştirmek istediğini söyleyen müşteri, elindeki telefonu tamirciye verdi. Tamircinin işlem yaptığı sırada büyük bir gürültüyle patlayan bataryanın alev almasıyla telefonunun onarılmasını bekleyen kişi, bir anda alevler içinde kaldı. Refleksle alev alan tişörtünü çıkaran kişi, yanmaktan son anda kurtuldu. Cep telefonu bataryasının patlama anı anbean görüntülendi.

Gökhan Aklan



 

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