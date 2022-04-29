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Cep telefonu bir anda alev aldı

Cep telefonu bir anda alev aldı
Cep telefonu bir anda alev aldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tamir edilecek olan cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı.

Cep telefonu bir anda alev aldı - Tıkla İzle

Olay, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana geldi. Bataryası şişmiş ve tamir için bir işyerine götürülen cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. Yanan cep telefonunun yanına giden işyeri sahibi telefonu yere atıp üfleyerek söndürdü. Olay anı ise kameralara anbean yansıdı. Patlama sonrası cep telefonu ise kullanılmaz hale geldi.

Mağaza müdürü Mehmet Cengiz, “Müşterimiz bir telefonunun bataryasını şişmiş olduğunu ve batarya değişmesi için bırakmıştı. Biz de bataryasının değişmesi gerektiğini söyledik ve servisimize aldık. Aradan beş dakika geçmeden bataryanın büyük bir gürültü ile patladığını gördük. Buradan cep telefonu kullanıcılarına birkaç tavsiyem olacak. Özellikle gece yatarken cep telefonlarını şarza takmamaları, bataryalarını şiş gördükleri anda direkt servislere götürmelerini, bataryalarını değiştirmelerini ve özellikle de orjinal ve garantili pilleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Tuna İşleyen
 

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