İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cep telefonu bomba gibi patladı

Cep telefonu bomba gibi patladı
Cep telefonu bomba gibi patladı

Adana’da tamire getirilen bir cep telefonunun bataryasının servis görevlisinin elinde patlaması anbean görüntülendi. Telefon teknik servis uzmanı, patlamaların önüne geçmek için telefonlara mutlaka orijinal batarya takılması gerektiğini, telefonların yüzde 100 şarj olduktan sonra mutlaka şarjdan çıkartılması gerektiğini söyledi.

Cep telefonu bomba gibi patladı - Tıkla İzle

Yüreğir ilçesinde bir vatandaş cep telefonunun bataryası çok ısındığı için teknik servise götürdü. Servis çalışanı telefonu eline alıp kaldırımda kontrol ederken birden telefonun bataryası patlayıp yanmaya başladı. Servis çalışanı korkuyla cep telefonunu yere atıp telefonun yanından uzaklaştı. Bataryanın patlayıp yanması ve o panik anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.