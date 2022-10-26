Cep telefonu bomba gibi patladı

Yüreğir ilçesinde bir vatandaş cep telefonunun bataryası çok ısındığı için teknik servise götürdü. Servis çalışanı telefonu eline alıp kaldırımda kontrol ederken birden telefonun bataryası patlayıp yanmaya başladı. Servis çalışanı korkuyla cep telefonunu yere atıp telefonun yanından uzaklaştı. Bataryanın patlayıp yanması ve o panik anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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