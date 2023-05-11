Cep telefonu çalan yankesici kameraya böyle yakalandı

Gaziantep'te otobüs durağında bir vatandaşın telefonunun çalındığı tespit edilmesi üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri otobüsün güvenlik kamerasından görüntüleri izleyerek cep telefonu hırsızlığını gerçekleştiren şahısın B.K. olduğunu tespit etti. Vatandaşın arkasından sessizce yaklaşarak yankesicilik suretiyle telefonu aldıktan sonra kayıplara karışan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uğur Dönek

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