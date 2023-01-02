Cep telefonu hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 2 ayrı cep telefoncudan 2 adet cep telefonu ile Hançerli Mahallesi'nde 1 cep telefoncudan 1 adet cep telefonu çalındı. 2 gün içinde 3 ayrı iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen 28 yaşındaki Y.T. önce iş yerlerinin güvenlik kamerasına, ardından da polise yakalandı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayını Y.T.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. İlçe ekipleri tarafından yakalanan Y.T. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

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