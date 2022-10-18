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Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı

Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı
Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı

Adana’da motosikletli iki kişinin kaldırımda yürüyen bir vatandaşın elindeki telefonu alıp kaçması anbean görüntülendi.

Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonuna bakarak sokakta ilerleyen Ahmet A.'nın arkasından motosikletli 2 kişi yaklaştı. Şüpheliler, Ahmet A.'nın elindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Kapkaç ile birlikte şoke olan Ahmet A., önce arkasına baktı, sonra da şüphelilerin peşinden koştu. Motosikletli şüpheliler, ara sokağa girerek izini kaybettirdi. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler bu olaydan saatler sonra bu kez de Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde yürüyen Gökhan A.'nın elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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