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Cepten kaza geliyor

Cepten kaza geliyor
Cepten kaza geliyor

TOTBİD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Önder Kalenderer, Türkiye'de trafik kazalarının sebepleri arasında yükselen cep telefonu kullanımına dikkat çekti.

Türkiye'nin trafik kazalarında şampiyon olduğuna dikkat çeken TOTBİD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Önder Kalenderer, “Son yıllarda tarfik kazalarının sebepleri arasında cep telefonu kullanmak üst sıralara yükseldi. Ağır ilerleyen trafikte vakit geçirmek için sosyal medyada dolaşmak, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak trafik kazasına sebep oluyor” dedi. Son yıllarda artan bilgisayar, cep telefonu kullanımının artmasıyla omurga bölgesinde kamburluk olmaya başladığını ifade eden Doç. Dr. Kalenderer, “Duruş eğriliği en önemli sorunumuz. Zaman içinde müdahale edilmezse bu durum kalıcı hâle gelebiliyor” diye anlattı.
 

Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
 

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