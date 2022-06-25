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Cerablus'ta bomba yüklü araç imha edildi

Cerablus'ta bomba yüklü araç imha edildi
Cerablus'ta bomba yüklü araç imha edildi

Suriye Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Cerablus’ta ihbar üzerine tespit edilen bomba yüklü araç, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Cerablus'ta bomba yüklü araç imha edildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Azez) ekipleri, Suriye Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütleri mensuplarınca, içerisinde bomba yüklü IVECO marka kamyon bırakıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Bahse konu bomba yüklü kamyon tespit edilerek, bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon kontrollü bir şekilde imha edildi.

Muhammed Musab Gümüşer - Oğuzhan Halil Özbek
 

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