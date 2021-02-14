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Cerablus'ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Cerablus'ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Cerablus'ta eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Gaziantep Valiliği koordinesinde Cerablus'ta gerçekleştirilen operasyonda bombalı saldırı için keşif yapan PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, yerel kolluk birimlerince 13.02.2021 tarihi saat 23.45 sıralarında ve 14.02.2021 tarihi saat 01.50 sıralarında yapılan operasyonda, Cerablus/Kandura beldesinde bulunan devlet hastanesinde bombalama eylemi yapmak amacıyla keşif yapan U.E.H.ve F.E.A. isimli PYD/YPG/PKK/KCK terör örgütü mensupları yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar ile birlikte 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir" denildi.

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