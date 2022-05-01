Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı

Suriye'nin Halep şehrine bağlı Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi, aracına bombalı saldırı düzenlendi. Humeydi, kimliği belirsiz kişilerce aracına yerleştirilen patlayıcının seyir halindeyken patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Humeydi'nin Halep kentinde Ahrar el-Şam Hareketi'nin (Şam'ın Hürleri) eski lideri olduğu belirtildi. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen saldırı anında, Humeydi'nin hedef alındığı saldırı sırasında sokakta bulunan iki küçük kızın ölümden döndüğü görüldü. Saldırıyı terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlediği düşünülüyor.

Muhammed Rabah