İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı

Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı
Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı

Suriye’nin Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi’nin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Humeydi, saldırıda hayatını kaybetti.

Cerablus’ta öğretim görevlisine bombalı saldırı - Tıkla İzle

Suriye'nin Halep şehrine bağlı Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi, aracına bombalı saldırı düzenlendi. Humeydi, kimliği belirsiz kişilerce aracına yerleştirilen patlayıcının seyir halindeyken patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Humeydi'nin Halep kentinde Ahrar el-Şam Hareketi'nin (Şam'ın Hürleri) eski lideri olduğu belirtildi. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen saldırı anında, Humeydi'nin hedef alındığı saldırı sırasında sokakta bulunan iki küçük kızın ölümden döndüğü görüldü. Saldırıyı terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlediği düşünülüyor.

Muhammed Rabah

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.