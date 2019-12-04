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Cerablus'ta yetimler yeni yuvalarına kavuştu

Cerablus'ta yetimler yeni yuvalarına kavuştu
Cerablus'ta yetimler yeni yuvalarına kavuştu

Suriye’nin Cerablus bölgesinde yetim çocuklar için yapılan Yardımeli Kardeşlik Köyü’nün inşası bitirildi. Açılışı yapılan konutlar yetimlere teslim edildi.

Cerablus’ta yetimler yeni yuvalarına kavuştu - Tıkla İzle

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin Cerablus bölgesinde inşa ettiği prefabrik konutları yetim ailelere teslim etti. Suriye iç savaşında evi, yuvası yok olan yetim ailelere yaşanabilir konut hediye edildi. Vatanından, toprağından koparılmış Suriyeli aileler için kendi topraklarında huzur ve barış içinde yeniden hayata tutunmalarına katkı sağlamak için modern ve model Yardımeli Kardeşlik Köyü kuruldu. Yardımeli Kardeşlik Köyü'nün açılışına Türk yetkililer de katıldı.

Proje ortakları arasında Yardımeli Derneği bağışçıları, Cerablus Yerel Meclisi - Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi bulunuyor. 40 haneden oluşan kardeşlik köyü içerisinde mescit, okul, iş atölyeleri, oyun alanları, yeşil alan, hobi bahçeleri ve yürüyüş alanları bulunuyor. Cerablus Yerel Meclisi ise Yardımeli Kardeşlik Köyü'nün yönetiminden, kontrol, huzur ve düzenin sağlanmasından sorumlu.

Abu Mucahit El Halebi

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