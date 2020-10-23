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Cerablus'taki akaryakıt pazarına füzeli saldırı

Cerablus'taki akaryakıt pazarına füzeli saldırı
Cerablus'taki akaryakıt pazarına füzeli saldırı

Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan akaryakıt pazarına füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Suriye'nin Cerablus kentindeki bulunan El Koussa köyündeki bir akaryakıt pazarına füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırının Hmeimim'deki Rusya'ya ait askeri üsten yapıldığı iddia edildi. Gözlemevi, pazarın birden fazla füze ile vurulduğunu aktarırken, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Saldırı sonucu akaryakıt pazarında yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi gönderildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Mahmud Alhalbi - Muhammed Rabah
 

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