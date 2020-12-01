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Cerablus'taki patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Cerablus'taki patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Cerablus'taki patlamaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus’ta bomba yüklü motosikletle dün gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Cerablus'ta dün patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen terör eyleminin ardından çalışma başlatan yerel güvenlik güçleri olayı gerçekleştiren ve onunla bağlantılı olan kişileri gözaltına alındı. Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada eylemi yapan M.E.Ş. ve onunla iltisaklı olduğu değerlendirilen Ş.M.S., S.F., ve İ.M.'nin gözaltına alındığı belirtilirken şahısların ikamet adreslerinde 2 adet tabanca ve 1 adet av tüfeğinin eline geçirildiği bilgisi verildi. Açıklamada yerel kolluk birimlerinin ve adli makamların olaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Muhammet Abdulkadir Esen
 

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