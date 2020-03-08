Ceren Özdemir'in annesi: 'Ceren herkesin yüreğinde bir sızı, bir farkındalık oluşturdu'

2019 yılında Ordu'da evinin önünde tanımadığı Özgür Arduç tarafından katledilen Ceren Özdemir'in adı, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından yeni açılan gençlik merkezine verildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan merkezin açılışına Özdemir ailesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve eski kocası tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Ayşe Tuba Arslan'in ailesi katıldı.

“Acımızı hiçbir şey dindiremez”

Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir, “Bizim için büyük bir onur oldu. Türkiye'nin sorunu olan bir yaraya el basmış oldu. Bu anlamda başkanıma ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ceren herkesin yüreğinde bir sızı, bir farkındalık oluşturdu. Bunu da öldü olarak düşünmüyorum. Bu anlamda başkanımın da burada yaşatması, ölmediğini bize ya da o anlamda daha ileriye gelecek canlara bir şey gelmemesi adına belki de bir öncü olacaktır. Yani o anlamda onurluyuz ama tabii ki acımızı hiçbir şey dindiremez. Bundan sonraki temennim şudur; inşallah yargıda bir düzelme olacak, sokaklara bu caniler bırakılmayacak. Bu anlamda adımlar atılırsa başka canların gitmesi engellenmiş olur” dedi.

“Bu merkez gençlerin direnmesinin aracı olsun istiyoruz”

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt ise açılış konuşmasında 8 Mart'ın kadınlar için bir mücadele günü olduğu belirterek, “Aslında bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kutlama mı yapacağız anma mı yapacağız diye tartışırken, bu günün bir direniş günü olduğunu, bu günün bir mücadele günü olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerek. İşte bizde o nedenden dolayı bugün Türkiye'deki kadın cinayetlerine karşı cehalete karşı bir direniş örneği gösteriyoruz. Ceren Özdemir adını verdiğimiz bu merkez gençlerin direnmesinin aracı olsun istiyoruz. Gençlerin araştırmasının, eğitiminin aracı olsun istiyoruz. Aynı şekilde Yenidoğan Mahallesi'nde de açacağımız halk merkezinde de kadınlarımızın direnmesini ve sorgulamasını istiyoruz."

Açılış sırasında Başkan Kurt yurt genelinde cinayete kurban giden kadınlar hakkında konuşurken Ayşe Tuba Arslan'in annesi ve diğer vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Açılışın ardından Özdemir ailesi, gençlik merkezini gezdi.

Burak Can Ekizoğlu - Moshıur Rahman

