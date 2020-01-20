Ceren Özdemir'in katili 2. kez hakim karşısında

20 yaşındaki Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala evinin önünde, çaldığı bıçakla öldürdükten yakalanıp tutuklanan ve hızlı bir şekilde iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2. kez hakim karşısına çıktı. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevindeki özel hücrede tutulan ve ilk duruşmasında akıl sağlının yerinde olup olmadığı araştırılması için ertelenen duruşmanın ikincisi, Ordu Adliyesinde başladı.

İlk kez 23 Aralık 2019 tarihinde hakim karşısına çıkan ve verdiği ifadesinde daha önce 2 kere tecavüze uğradığını ve bu yüzden insanlardan intikam almak için suç işlediğini iddia eden ve akli dengesinin yerinde olduğu anlaşılan Arduç, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanıyor.

Kadın platformu üyelerinin de katılarak destek verdiği duruşmaya, Ceren Özdemir'in annesi Güfer, baba Yılmaz, ablası Gizem, akrabaları ve çok sayıda avukat katıldı.

İlk ifadeleri kan dondurmuştu

İlk kez 23 Aralık tarihinde hakim karşısına çıkan katil Arduç, adliyede verdiği ifadesinde, "Daha önce bir ilde tecavüze uğradım. Bunu kimseye söyleyemediğim için İstanbul'a gittim. Orada 3 kişi bana yatacak yerimin olmadığından yardım edeceklerini söyledi ve onlarda tecavüz etti. Sonrasında insanlara karşı kin ve nefret duydum. Bütün kötülükleri insanlardan intikam almak için yaptım. Tecavüz hariç bütün suçları işlemek istedim. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005 yılında Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm" demişti.

"Karşıma çıkan 6 yaşındaki çocuğu öldürmek istedim"

İfadelerinde, "19 seneden sonra açığa çıkınca karşıma ilk çıkanı öldürmek istedim" diyen katil Arduç, "Benim akli dengem yerinde olsa 6 yaşındaki çocuğu öldürmek ister miyim? Olay günü çaldığım bıçakla karşıma ilk çıkanı öldürmek istedim. Ceren'i ben seçmedim, tanımıyorum. Ondan önce başkasını takip ettim, öldüremedim. Sahilde de birisini öldürmek istedim. Sonra Fidangör Caddesi'nde Ceren'i gördüm, takip ettim ve evinin girişinde 'Metin' diye birisini soracağım esnada öldürdüm" diye konuşmuştu.

Katil Özgür Arduç, kendisine laf geçiremediğini sürekli cinayet işlemek istediğini ve tedavi olmak istediğini de ifadesinde söylemişti. Arduç ayrıca, tedavi olmak için avukatından destek isteyerek, serbest kalması durumunda yine suç işleyebileceğini söylemişti.

Selim Kuşcu - Metin Akyürek

