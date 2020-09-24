Ceren Özdemir'in katili hakim karşısında: 'Mahkemeye gelmekten bıktım'

Ordu'da, 3 Aralık 2019 tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü.

Olayın işlendiği günün ardından polis ekipleri tarafından yakalanacağı esnada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını da bıçakla yaralayan katil Özgür Arduç, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 Şubat ve 31 Mart ve 18 Haziran tarihlerinde hakim karşısına çıkmış, polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmiş ve mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarih olan bugüne ertelemişti.

"Mahkemeye gelmekten bıktım, bu davayı da bitirelim"

Özgür Arduç bugün Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılarak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Polisleri yaralamaktan görülen davada katil Özgür Arduç, "7 buçuk aydır mahkeme devam etti. Ben de gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim" diyerek, farklı söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, kati raporun gelmemesi ve raporun alınacağı sürenin uzayacağını dikkate alarak, polisleri yaralama dosyasından Özgür Arduç'u tahliye ettiklerini belirtti. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

Selim Kuşcu

