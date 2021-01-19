Ceren'in katilinden şaşırtan ifade: “Mahkeme yine uzayacak mı?”

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan Özgür Arduç, olaydan bir gün sonra yakalanacağı esnada polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'yi yaralamıştı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'ncisi görülen duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özgür Arduç Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen sanık Özgür Arduç, “Mahkeme yine gün mü atacak? Mahkeme tarihini bana söyleyin” ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti, polis memuru Zeki Çelik ile ilgili kati raporun hazırlanması için olay tarihinden 18 ay geçmesi gerektiğinin kendilerine bildirildiğini ifade ederek ve kati raporun hazırlanacağı süreyi dikkate alarak, duruşmayı 6 Temmuz tarihine erteledi.

Selim Kuşcu

