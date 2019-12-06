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Ceren'in katilini, Şırnak, uygun cezaevi şartları olmadığı için istemedi

Ceren'in katilini, Şırnak, uygun cezaevi şartları olmadığı için istemedi
Ceren'in katilini, Şırnak, uygun cezaevi şartları olmadığı için istemedi

Ordu’da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç’un (35), Van Cezaevine götürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Ceren’in katilini, Şırnak, uygun cezaevi şartları olmadığı için istemedi - Tıkla İzle

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

Bu arada zanlının Şırnak'a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Nakil için aracın hazırlanması sırasında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak'ta uygun cezaevi şartları olmadığı için kabul etmedi.

Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak'a götürülmek istenirken kararın değişmesiyle Van'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Metin Akyürek
 

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