Çerkezköy'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Jandarma ekiplerince Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 468 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 29 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve bin 600 TL ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.B. ve A.A. tutuklanırken, K.S. ve V.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şaban Kardeş

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