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Çermik'te trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

Çermik'te trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı
Çermik'te trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve sürücü ile plakaları tespit edilemeyen 2 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17), Hasan Topdemir (18) hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hacı Güneş
 

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