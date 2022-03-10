Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ne yeniden elektrik verildi

Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nde dün elektriğin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği bildirilmişti. Nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceği ve soğutma sisteminin çalışmayacağından dolayı santralin riske gireceğini açıklanmasının ardından Rusya Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun kontrol sağladığı nükleer santrale Belarus üzerinden yeniden elektrik verildiğini açıkladı.

Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi dün yaptığı yazılı açıklamada, “Soğutma için kullandığımız dizel yakıt 48 saat sonra tükeniyor. 48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız. Merkezden edindiğimiz bilgilere göre santraldeki elektrik kesintisinin sebebi, elektrik akımı sisteminde yaşanan bir arıza. Bu sorunun giderilmesi tamir edilebilmesi için acilen bir koridor oluşturulmalı” ifadelerini kullanmıştı.