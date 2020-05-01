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Çernobil yangını, bölgenin bitki örtüsünün yüzde 5'ini yok etti

Çernobil yangını, bölgenin bitki örtüsünün yüzde 5'ini yok etti
Çernobil yangını, bölgenin bitki örtüsünün yüzde 5'ini yok etti

Ukrayna'nın Çernobil Bölgesi'nde çıkan yangınlar, o bölgenin bitki örtüsünün yüzde 5'ini tamamen kül etti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 itibariyle Jitomir ve Çernobil bölgelerinde devam eden yangınların söndürülerek kontrol altına alındığı bildirildi. Günlerdir devam eden yangında çok sayıda sürüngen ve böcek gibi canlılar yaşamını yitirirken, kanatlı hayvanlar uçarak güvenli bölgelerde yaşamlarını sürdürebildiler.

Ukrayna Devlet Bölge Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Çernobil Bölgesi'ndeki yangınlar sonucunda, 12 bin hektarlık alanının yani bitki örtüsünün yüzde 5'lik kısmının kül olduğu ifade edildi.

4 Nisan'da başlayan ve günler sonra ancak kontrol altına alınabilen yangının, Çernobil Nükleer Santrali'ne yaklaşması dünya genelinde büyük paniğe neden olmuştu ve akıllara ikinci bir Çernobil faciası mı yaşanacak sorusunu getirmişti. Dünyada büyük paniğe neden olan yangına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir açıklama yapmış, 'Çernobil'den aldığımız dersleri hatırlıyoruz paniğe gerek yok' ifadelerini kullanmıştı. Yangına sebep olan şahıslar ise güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.

Bekir Keskin
 

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