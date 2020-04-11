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Cerrahpaşa öğrencilerinden sağlıkçılara destek, vatandaşa ‘Evde kal' çağrısı

Cerrahpaşa öğrencilerinden sağlıkçılara destek, vatandaşa ‘Evde kal' çağrısı
Cerrahpaşa öğrencilerinden sağlıkçılara destek, vatandaşa ‘Evde kal' çağrısı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri hazırladıkları video ile sağlıkçılara teşekkür ederek, vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısında bulundu.

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı M. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencilerinin sağlıkçılara destek ve vatandaşlara ‘Evde kal' çağrısı için hazırladıkları videoyu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Gönen, kalbimiz sağlıkçılarla etiketiyle öğrencilerin hazırladıkları videoyu kullanarak yaptığı paylaşımda, “Her birinizi ayrı ayrı defalarca duygu yüklü birazda gözleri dolmuş olarak izledim. Hepinizi çok özledik. Bugünler geçecek ve kavuşacağız. Kendinize dikkat edin ve derslerinizden kopmayın. En büyük mutluluğumuz ve zenginliğimiz sizlersiniz” ifadelerini kullandı.
 

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