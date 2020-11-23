İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen çok sayıda hasta sedye ve tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkartıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Olay, gece saat 03.50 sıralarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 4 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen çok sayıda hasta, yetkililerin de yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Sedye ve tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkartılan hastalara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Öte yandan çıkış nedeni belli olmayan yangın ile ilgili polis, inceleme başlattı.

Ensar Kıranlıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.