İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına ilişkin açıklama

Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına ilişkin açıklama
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına ilişkin açıklama

Çok sayıda kişinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde cinsiyet değiştirme operasyonu için sıra beklediği iddialarına ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada, “Verilen hasta sayıları, gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır. Bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir” denildi.

Bir akademisyen tarafından dillendirilen "Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" iddiasına cevap geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır. Profesör unvanlı ve üniversitemizle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.