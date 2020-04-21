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Ceset kokusu alan akbabalar New York'un üzerinde uçmaya başladı

Ceset kokusu alan akbabalar New York'un üzerinde uçmaya başladı
Ceset kokusu alan akbabalar New York'un üzerinde uçmaya başladı

ABD’de korona virüs nedeniyle 40 bini aşan ölümler sonucu New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi.

Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı - Tıkla İzle

Korona virüs salgınındaki vak'aların en çok görüldüğü ABD'de ölü sayısının 40 bini aşmasının ardından New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi. Ceset kokusunu 1.5 kilometre öteden almalarıyla bilinen akbabalar virüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin New York şehrinde uçmaya başladı. Ceset kokusuna gelen akbabalar şehrin sembolleri etrafında uçuyor. Ceset torbalarının tükenmesi nedeniyle morg işçilerinin cesetleri çarşafa sararak taşımasının ardından akbabaların geldiği belirtiliyor. Akbabalar, Empire State Binası, Özgürlük Heykeli ve Times Meydanı'nda uçtu.

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