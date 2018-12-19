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Çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs, okul önü denetimlerinde yakalandı

Çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs, okul önü denetimlerinde yakalandı
Çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs, okul önü denetimlerinde yakalandı

Kocaeli (İHA)- Kocaeli genelinde 547 polis memurunun katılımıyla eş zamanlı yapılan okul önü denetimlerinde çeşitli suçlardan aranması olan 8 kişi yakalanırken, kurallara uymayan 39 araca 27 bin 963 lira ceza kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı yapılan okul önü denetimlerinde çeşitli suçlardan aranması olan 8 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre Asayiş Dairesi Koordinesinde 547 personelin katılımıyla il genelinde bulunan 165 okulun çevreleri ile yakınındaki okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslar, okul servis araçlarına, şoförlerine ve rehber personele yönelik denetleme ve kontroller yapıldı. Eş zamanlı yapılan uygulamalarda bin 903 şahıs kontrol edilirken çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. 

Polis ekiplerince toplam 253 umuma açık iş yerinde yapılan kontrollerde eksikleri tespit edilen 4 iş yerine işlem yapıldı. 645 okul servis aracı ve 113 diğer araç olmak üzere toplam 758 aracın kontrol edildiği uygulamada ise toplam 39 araca 27 bin 963 lira para cezası kesildi.  

Cihan Atik

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