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Çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 11 şahıs yakalandı

Çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 11 şahıs yakalandı
Çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 11 şahıs yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan hapis cezası olan 11 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, 1 ile 9 yıl arasında hapis cezası olan 11 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların kasten yaralama, cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlardan arandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cihat Polat

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