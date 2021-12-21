Çeşme açıklarında 52 göçmen kurtarılırken, 29 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde, Yunan unsurları tarafından geri itilen Çeşme ilçesi Karaada yakınlarındaki 10 düzensiz göçmen ile Karaabdullah Burnu'nun güneyinde 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, şişme bot ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na da yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 29 düzensiz göçmene de engel oldu.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı ve yakaladığı toplam 81 düzensiz göçmenin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.

Muhammet İsa Atagöz



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